MotoGP, Valentino Rossi e la sua ‘ostinata’ passione: la voglia di competere più forte delle critiche dei detrattori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un sacro fuoco sempre acceso. Valentino Rossi il gas lo vuol tenere sempre aperto e per il 26° anno sarà nel Motomondiale. 115 vittorie (89 in top-class), 235 podi (199 nella classe regina) e 65 pole position (55 in MotoGP/500 cc.) e 9 titoli iridati (7 nella massima cilindrata) fanno parte della storia. Un lungo percorso che continua, con la voglia di stupire e di mettersi in discussione. Lo spirito è sempre lo stesso: puntare ai podi e alle vittorie. Certo, l’ultimo titolo vinto nel 2009 e l’ultimo GP conquistato nel 2017 sono lì a dimostrare che di difficoltà in questo periodo ci sono state, ma il “Dottore” non è mai stato lì a disperarsi più di tanto perché essenzialmente per lui andare in moto rappresenta in primis un grande divertimento. “Come pilota sono vecchio, ho qualche preoccupazione in più rispetto al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un sacro fuoco sempre acceso.il gas lo vuol tenere sempre aperto e per il 26° anno sarà nel Motomondiale. 115 vittorie (89 in top-class), 235 podi (199 nella classe regina) e 65 pole position (55 in/500 cc.) e 9 titoli iridati (7 nella massima cilindrata) fanno parte della storia. Un lungo percorso che continua, con ladi stupire e di mettersi in discussione. Lo spirito è sempre lo stesso: puntare ai podi e alle vittorie. Certo, l’ultimo titolo vinto nel 2009 e l’ultimo GP conquistato nel 2017 sono lì a dimostrare che di difficoltà in questo periodo ci sono state, ma il “Dottore” non è mai stato lì a disperarsi più di tanto perché essenzialmente per lui andare in moto rappresenta in primis un grande divertimento. “Come pilota sono vecchio, ho qualche preoccupazione in più rispetto al ...

