MotoGP, Rossi: siamo al livello dei nostri avversari (Di mercoledì 24 marzo 2021) È un Valentino Rossi positivo quello che si appresta ad iniziare la stagione 2021: “ci sono tanti ottimi piloti. Il nostro passo gara sembra buono, staremo con loro”. Come arriva Rossi alla prima gara dell’anno? Quella che scatterà il pRossimo weekend a Losail in Qatar sarà la sua 26ma stagione nel motomondiale e lo farà ancora una volta in sella ad una Yamaha, questa volta però quella del team satellite Petronas. In casa Yamaha il mercato piloti ha portato allo switch di box tra Vale e Quartararo, il dottore però potrà contare ancora sulle stesse componenti messe a disposizione ai piloti del team factory mentre il suo compagno di squadra Franco Morbidelli continuerà a guidare una moto in tutto e per tutto non ufficiale. Dopo aver vissuto la peggior stagione in carriera che l’ha visto concludere addirittura al 15mo posto della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) È un Valentinopositivo quello che si appresta ad iniziare la stagione 2021: “ci sono tanti ottimi piloti. Il nostro passo gara sembra buono, staremo con loro”. Come arrivaalla prima gara dell’anno? Quella che scatterà il pmo weekend a Losail in Qatar sarà la sua 26ma stagione nel motomondiale e lo farà ancora una volta in sella ad una Yamaha, questa volta però quella del team satellite Petronas. In casa Yamaha il mercato piloti ha portato allo switch di box tra Vale e Quartararo, il dottore però potrà contare ancora sulle stesse componenti messe a disposizione ai piloti del team factory mentre il suo compagno di squadra Franco Morbidelli continuerà a guidare una moto in tutto e per tutto non ufficiale. Dopo aver vissuto la peggior stagione in carriera che l’ha visto concludere addirittura al 15mo posto della ...

