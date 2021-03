Moto3 | un Mondiale…meno italiano Campanello d’allarme | ma la VR46 investirà sul CIV

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dennis Foggia, Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Romano Fenati, Riccardo Rossi e Stefano Nepa. La truppa italiana del Bel Paese è questa nella minima cilindrata del 2021. Il contingente italico ha subito un ridimensionamento perché alcuni piloti di spicco hanno fatto il grande salto verso la Moto2 e soprattutto perché laha deciso di dar seguito al progetto Moto2 e di sostenere con il suo marchio Luca Marini in MotoGP. Un Mondiale meno, quindi, con Foggia nel ruolo dell’alfiere probabilmente più qualificato per fare bene, ricordando la vittoria a Brno (Repubblica Ceca) e i due podi in sella alla Honda del Leopard Racing del 2020. Dennis si riproporrà nello stesso team e l’ambizione è quella del titolo, a patto di essere più regolare e soprattutto più aggressivo nelle qualifiche. Da osservare poi con attenzione i “veterani” Antonelli e ...