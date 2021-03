Moriva oggi Johan Cruijff: in che modo ha rivoluzionato il calcio mondiale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo del 2016 Moriva Johan Cruijff, il calciatore olandese che ha rivoluzionato negli anni ’70 il calcio mondiale. La morte di Johan Cruijff ha rappresentato la fine di un’era del calcio in cui il gioco più amato del mondo ha cambiato pelle ed è diventato quello che ammiriamo ai giorni nostri. Nato calcisticamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo del 2016, il calciatore olandese che hanegli anni ’70 il. La morte diha rappresentato la fine di un’era delin cui il gioco più amato del mondo ha cambiato pelle ed è diventato quello che ammiriamo ai giorni nostri. Nato calcisticamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

