Morgan denunciato per stalking: le parole del cantante e dei suoi avvocati (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovi guai per Morgan, perché dopo lo sfratto e la faida con Amadeus, in questi giorni la Procura di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per il cantante. L’ex compagna dell’artista infatti l’ha denunciato per stalking e diffamazione. Le accuse sono gravi, perché secondo Il Corriere della Sera “il cantante avrebbe tenuto un comportamento molesto nei confronti della trentaduenne, a sua volta musicista, con chiamate e messaggi continui. Inoltre, secondo i pm, Morgan avrebbe anche minacciato la sua ex di diffondere un suo video personale e l’avrebbe diffamata attraverso insinuazioni volgari”. Morgan raggiunto dall’Ansa ha dato la sua versione dei fatti. “A me la violenza non si può associare, sono l’essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovi guai per, perché dopo lo sfratto e la faida con Amadeus, in questi giorni la Procura di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per il. L’ex compagna dell’artista infatti l’hapere diffamazione. Le accuse sono gravi, perché secondo Il Corriere della Sera “ilavrebbe tenuto un comportamento molesto nei confronti della trentaduenne, a sua volta musicista, con chiamate e messaggi continui. Inoltre, secondo i pm,avrebbe anche minacciato la sua ex di diffondere un suo video personale e l’avrebbe diffamata attraverso insinuazioni volgari”.raggiunto dall’Ansa ha dato la sua versione dei fatti. “A me la violenza non si può associare, sono l’essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale ...

