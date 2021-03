Morgan, chiesto il processo a suo carico. Le accuse di una ex, cosa è successo (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’epopea negativa del cantante ed ex frontman dei Bluvertigo, Morgan, al secolo Marco Castoldi, sembra non conoscere tempi di quiete. Di recente è trapelata alla stampa la notizia di un’indagine sulla sua persona della procura di Monza, che ha chiesto il rinvio a giudizio per accuse di stalking e diffamazione. A riferirlo è la Repubblica. Come emerge dalle pagine del quotidiano, i presunti fatti incriminanti farebbero riferimento a un periodo circoscrivibile tra aprile e dicembre del 2020. Le due controparti coinvolte sono identificabili in Morgan, ovviamente, e in una sua collega musicista ed ex compagna, di 32 anni. Secondo gli inquirenti l’artista lombardo avrebbe tenuto un atteggiamento molesto nei confronti della donna, già voce in una rock band formatasi a Milano, e ora anche cantautrice con un album ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’epopea negativa del cantante ed ex frontman dei Bluvertigo,, al secolo Marco Castoldi, sembra non conoscere tempi di quiete. Di recente è trapelata alla stampa la notizia di un’indagine sulla sua persona della procura di Monza, che hail rinvio a giudizio perdi stalking e diffamazione. A riferirlo è la Repubblica. Come emerge dalle pagine del quotidiano, i presunti fatti incriminanti farebbero riferimento a un periodo circoscrivibile tra aprile e dicembre del 2020. Le due controparti coinvolte sono identificabili in, ovviamente, e in una sua collega musicista ed ex compagna, di 32 anni. Secondo gli inquirenti l’artista lombardo avrebbe tenuto un atteggiamento molesto nei confronti della donna, già voce in una rock band formatasi a Milano, e ora anche cantautrice con un album ...

