Morata: “Fuori dalla Champions per i dettagli. Futuro Cristiano Ronaldo? Lui è abituato a vincere…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alvaro Morata si racconta e lo fa ai microfoni di Cadena Ser affrontando diversi argomenti legati alla stagione in corso. L'attaccante della Juventus ha commentato l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale ma si è anche soffermato sul Futuro personale e quello di Cristiano Ronaldo.Parla Morata: Champions, presente e Futurocaption id="attachment 1102301" align="alignnone" width="1024" Juventus Morata (getty images)/caption"È stato un anno difficile, i dettagli ci hanno eliminato dalla Champions League contro il Porto che non era una squadra migliore della nostra", ha esordito Morata. "Abbiamo fatto un errore al primo minuto, concesso ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alvarosi racconta e lo fa ai microfoni di Cadena Ser affrontando diversi argomenti legati alla stagione in corso. L'attaccante della Juventus ha commentato l'eliminazioneLeague agli ottavi di finale ma si è anche soffermato sulpersonale e quello di.Parla, presente ecaption id="attachment 1102301" align="alignnone" width="1024" Juventus(getty images)/caption"È stato un anno difficile, ici hanno eliminatoLeague contro il Porto che non era una squadra migliore della nostra", ha esordito. "Abbiamo fatto un errore al primo minuto, concesso ...

