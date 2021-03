Montipò: «Aver vinto contro la Juventus è fantastico, la mia parata su Ronaldo…» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Montipò ripensa alla Juve: «Violato lo Stadium, avevano premiato Ronaldo ma…». Le dichiarazioni del portiere Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, è tornato a parlare della vittoria sulla Juventus al Corriere dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Juventus – «Aver vinto è qualcosa di semplicemente fantastico. Una cosa che non realizzi sia successa veramente fino a che non ti rendi conto che è andata proprio in quella maniera. Serve un po’ di tempo, era una cosa impensabile e che nessuno avrebbe mai creduto potesse accadere. Il fatto che siamo entrai nella storia con nostro club non può che inorgoglirci. (…) Abbiamo violato il campo di una squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi, che ha un campione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)ripensa alla Juve: «Violato lo Stadium, avevano premiato Ronaldo ma…». Le dichiarazioni del portiere Lorenzo, portiere del Benevento, è tornato a parlare della vittoria sullaal Corriere dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24– «è qualcosa di semplicemente. Una cosa che non realizzi sia successa veramente fino a che non ti rendi conto che è andata proprio in quella maniera. Serve un po’ di tempo, era una cosa impensabile e che nessuno avrebbe mai creduto potesse accadere. Il fatto che siamo entrai nella storia con nostro club non può che inorgoglirci. (…) Abbiamo violato il campo di una squadra che hanove scudetti consecutivi, che ha un campione ...

Benevento batte Juventus 1 - 0, la gioia di Vigorito: 'Davide contro Golia non è solo una favola' Ci siamo guardati con gli occhi lucidi con la sensazione di aver fatto qualcosa di bello. Se non ho ... Dal portiere Montipò (una vera saracinesca) all'intera difesa, fino al match - winner Gaich (...

