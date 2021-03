Mondiali 2022, Norvegia dedica t-shirt in ricordo dei lavoratori immigrati deceduti in Qatar (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante il riscaldamento che precedeva l’inizio della partita contro Gibilterra, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, la Norvegia è scesa in campo con delle magliette bianche con la scritta ‘Human rights On & off the pitch’, ‘diritti umani sul campo e fuori’, in ricordo degli immigrati morti in Qatar. Secondo le ultime stime di ‘Guardian’ sono circa 6.500 i lavoratori immigrati (provenienti da India, Bangladesh, Nepal e Pakistan) deceduti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante il riscaldamento che precedeva l’inizio della partita contro Gibilterra, valida per le qualificazioni ai, laè scesa in campo con delle magliette bianche con la scritta ‘Human rights On & off the pitch’, ‘diritti umani sul campo e fuori’, indeglimorti in. Secondo le ultime stime di ‘Guardian’ sono circa 6.500 i(provenienti da India, Bangladesh, Nepal e Pakistan). SportFace.

Advertising

acspezia : ???? Matteo Ricci è stato convocato dal CT Roberto Mancini per le gare di Qualificazione ai Mondiali 2022 ???? Era dai… - GliEhuilibri : RT @gippu1: Nella sera in cui sono iniziate le Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 è doveroso ricordare una delle Statistiche Inutili pi… - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: Nella sera in cui sono iniziate le Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 è doveroso ricordare una delle Statistiche Inutili pi… - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali 2022, i giocatori di Serie A in campo: in gol Lukaku e Calhanoglu: Tanti 'italiani' in camp… - zazoomblog : Highlights e gol Slovenia-Croazia 1-0 Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - #Highlights #Slovenia-Croazia -