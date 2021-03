Mondiale F1 2021: Max contro Lewis, la Ferrari cerca se stessa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mancano pochi giorni all’inizio del Mondiale di F1 2021. Il campione in carica Hamilton, dovrà difendersi dagli attacchi di Max Verstappen. La Ferrari invece sarà spettatrice di un duello che potrebbe risollevare un’intera federazione aspettando il tanto atteso 2022. Glock: “Vettel e Aston Martin dovrebbero adattarsi perfettamente” Mondiale F1 2021: sarà la stagione della Red Bull? La Formula Uno negli ultimi anni ha presentato un campionato già deciso ancor prima dello spegnimento dei semafori. La forza della Mercedes ha stroncato ogni possibile duello e lotta al titolo, privando tutti i fan della Formula Uno della spettacolarità di questo sport. La stagione 2020 ha presentato un copione troppo monotono per poter essere replicato anche in occasione del 2021. Le modifiche al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mancano pochi giorni all’inizio deldi F1. Il campione in carica Hamilton, dovrà difendersi dagli attacchi di Max Verstappen. Lainvece sarà spettatrice di un duello che potrebbe risollevare un’intera federazione aspettando il tanto atteso 2022. Glock: “Vettel e Aston Martin dovrebbero adattarsi perfettamente”F1: sarà la stagione della Red Bull? La Formula Uno negli ultimi anni ha presentato un campionato già deciso ancor prima dello spegnimento dei semafori. La forza della Mercedes ha stroncato ogni possibile duello e lotta al titolo, privando tutti i fan della Formula Uno della spettacolarità di questo sport. La stagione 2020 ha presentato un copione troppo monotono per poter essere replicato anche in occasione del. Le modifiche al ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale 2021 MotoGP - GP Qatar: Joan Mir, 'Fantastico tornare in pista' MotoGP GP Qatar Suzuki Ecstar - Tutto pronto in casa Suzuki per il prossimo Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di MotoGP. Dopo la cinque giorni di test a Losail, il Campione del Mondo in carica si metterà in sella alla GSX - RR per il primo week - end della stagione. L'obiettivo, ovviamente, sarà ...

Friulchem: 2020 con rosso di 0,3 mln ma +13% ricavi, vede 2021 in crescita 'Il 2020 e' stato un anno molto difficile, segnato da una pandemia mondiale che ha messo a dura ... Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, il gruppo stima per l'esercizio 2021 una ...

Formula 1, le novità del Mondiale 2021. FOTO Sky Sport Joan Mir riparte con umiltà Joan Mir si presenta alla prima gara del Mondiale delle MotoGp come campione in carica e con la consapevolezza delle nuove sfide che lo attendono. Nel 2019, quando ha debuttato con il Team Suzuki ...

Nave da carico arenata, blocca per ore il canale di Suez. Ripresa lenta e parziale Mezza giornata, un giorno, due giorni. Nessuno si pronuncia sul tempo che occorrerà per rimettere “in carreggiata” il super container lungo 400 metri ...

