Moncalieri celebra la giornata mondiale del Teatro

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) In occasione delladeldedica un’interadel palinsesto della biblioteca Arduino ale allo spettacolo dal vivo. Sabato 27 marzo l’appuntamento è, dalle 9 in avanti, sulla pagina facebook della biblioteca @bibliomonc, per godere insieme dei post e di alcune clip di repertorio di attori e registi moncalieresi professionisti come Maurizio Babuin, Sara D’Amario, François-Xavier Frantz, Ettore Scarpa. “Ringrazio tutti gli artisti che hanno affrontato con noi questa difficile, incerta, lunga fase di crisi, che sul mondo della cultura sta avendo ripercussioni anche più pesanti che in altri ambiti – dichiara l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – In tutti questi mesi ci siamo fatti forza a vicenda, continuando con loro a produrre cultura e ...