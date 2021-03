Mobilità elettrica, Regione Marche approva 48 progetti. Castelli: “Pronti per sfida green” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ANCONA – È stata approvata, in Regione, la graduatoria dei progetti di mobilità elettrica sostenibile delle imprese private che saranno finanziati nel Piano di sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica regionale (eMobility ReMa). La Commissione di valutazione preposta ha dato il via a 48 delle 50 aziende che hanno risposto al Bando di concessione di contributi per l’installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici. Dei restanti due progetti, uno è stato ritenuto inammissibile, mentre l’altro sarà finanziato in base a stanziamenti futuri. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ANCONA – È stata approvata, in Regione, la graduatoria dei progetti di mobilità elettrica sostenibile delle imprese private che saranno finanziati nel Piano di sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica regionale (eMobility ReMa). La Commissione di valutazione preposta ha dato il via a 48 delle 50 aziende che hanno risposto al Bando di concessione di contributi per l’installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici. Dei restanti due progetti, uno è stato ritenuto inammissibile, mentre l’altro sarà finanziato in base a stanziamenti futuri.

AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - MOBILITA’ ELETTRICA, OK DALLA REGIONE AI PROGETTI DELLE IMPRESE -… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Mobilità elettrica nelle Marche, via libera al finanziamento delle imprese private - FarodiRoma : Mobilità elettrica nelle Marche, via libera al finanziamento delle imprese private - vivereosimo : Mobilità elettrica, ok in Regione ai progetti delle imprese. Castelli: 'pronti per la sfida green'… - CronacheMc : MARCHE GREEN - Dopo il bando, 828 mila euro di contributi per i punti di ricarica aperti al pubblico. Il punto dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità elettrica I webinar BayWa r.e. su superbonus e soluzioni tecnologiche per il residenziale - Durante gli appuntamenti formativi (1h 30 di durata al massimo) verranno presentate le soluzioni proposte dai vari produttori di inverter , sistemi di accumulo e mobilità elettrica , per accedere all'...

ForumAutomotive, la filiera al Governo: 'Rifinanziare gli incentivi e leva fiscale per rinnovare il parco circolante' ... promotore di ForumAutomotive, movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore, ha ...limitate fasce di popolazione che possono investire ingenti somme per acquistare una vettura elettrica. ...

Nordio: «Volkswagen e le auto elettriche, 70 modelli entro il 2030» Corriere della Sera Durante gli appuntamenti formativi (1h 30 di durata al massimo) verranno presentate le soluzioni proposte dai vari produttori di inverter , sistemi di accumulo e, per accedere all'...... promotore di ForumAutomotive, movimento di opinione sui temi legati allaa motore, ha ...limitate fasce di popolazione che possono investire ingenti somme per acquistare una vettura. ...