Millie Bobby Brown, diventa produttrice del suo prossimo film (Di mercoledì 24 marzo 2021) Millie Bobby Brown produrrà, insieme a Netflix, il suo prossimo film, in cui interpreta una ragazzina sconvolta per la misteriosa morte dell'amica La carriera di Millie Bobby Brown sta procedendo a gonfie vele. Dopo il grande successo nella serie Netflix Stranger Things e il film Enola Holmes, la giovane attrice sta per intraprendere un nuovo progetto. Sarà, infatti, impegnata nel doppio ruolo di protagonista e produttrice – insieme a Netflix – del film The Thing About Jellyfish. Il film, in realtà, era un progetto della Universal del 2015, ma che poi non è andato a buon fine. Adesso, la piattaforma streaming Netflix ne ha acquistato i diritti e il film presto andrà ...

