Milano: nasconde 3 chili di hashish in appartamento occupato, arrestato (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - nascondeva oltre 3 chili di hashish in un appartamento occupato abusivamente in via San Paolino a Milano ed è stato arrestato. L'uomo, un cittadino italiano di 42 anni, è stato sorpreso dai carabinieri, intervenuti per sgomberare l'appartamento gestito da Metropolitana Milanese. Nell'alloggio, occupato dall'uomo e dalla sua compagna di 44 anni, i militari hanno trovato e sequestrato 3,2 chili di hashish. Il 42enne è stato potato nelle camere di sicurezza del nucleo radiomobile e l'immobile è stato messo in sicurezza e restituito all'ente proprietario.

