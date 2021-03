Milano, dai soldi della mafia al circuito hawala: arrestato Rocco Cristodaro, l’ex contabile delle figlie di Vittorio Mangano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 30 giugno 2009 Rocco Cristodaro, calabrese di Isola di Capo Rizzuto, commercialista di professione viene sentito come testimone nel processo milanese sugli interessi della ‘ndrangheta all’Ortomercato. All’epoca il romanzo dell’infiltrazione mafiosa a Milano non è ancora stato scritto. Cristodaro, soprannominato il ragioniere, non è imputato. In quel momento però le sue telefonate vengono ascoltate dalla Squadra mobile che indaga su fatti collegati e che riguardano Cosa nostra. Il giorno prima dell’udienza, si legge negli atti, Cristodaro risulta in compagnia di Cinzia Mangano, figlia di Vittorio, ex stalliere di Arcore nella villa di Silvio Berlusconi. Con loro c’è anche Pino Porto, detto il cinese, proconsole di Cosa nostra sotto la Madonnina. Due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 30 giugno 2009, calabrese di Isola di Capo Rizzuto, commercialista di professione viene sentito come testimone nel processo milanese sugli interessi‘ndrangheta all’Ortomercato. All’epoca il romanzo dell’infiltrazione mafiosa anon è ancora stato scritto., soprannominato il ragioniere, non è imputato. In quel momento però le sue telefonate vengono ascoltate dalla Squadra mobile che indaga su fatti collegati e che riguardano Cosa nostra. Il giorno prima dell’udienza, si legge negli atti,risulta in compagnia di Cinzia, figlia di, ex stalliere di Arcore nella villa di Silvio Berlusconi. Con loro c’è anche Pino Porto, detto il cinese, proconsole di Cosa nostra sotto la Madonnina. Due ...

