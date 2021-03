Milan, pazienza finita per i tifosi: "Basta aspettare" (Di mercoledì 24 marzo 2021) ... "Ovviamente al terzo giorno di pausa arriva la Gazzetta con le solite stupidaggini su Gigio e contratto, con fantomatiche alternative. Ogni tanto sarebbe meglio cambiare obiettivo". Anche Diego la ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 24 marzo 2021) ... "Ovviamente al terzo giorno di pausa arriva la Gazzetta con le solite stupidaggini su Gigio e contratto, con fantomatiche alternative. Ogni tanto sarebbe meglio cambiare obiettivo". Anche Diego la ...

AlessioFera : @notrealsebaros La mia pazienza era al limite e supportare l'ennesima stagione fallimentare, dopo essermi laccato i… - WaltWhite2016 : @GRealta @finallyZanco @Budulacci70 @EmanueleDolce Sono professionisti, non li biasimo e tantomeno mi ci affeziono.… - rositamartinel1 : @mauro_suma @giovamanna1982 Noi siamo il Milan non bisogna convincere nessuno chi vuole restare bene altrimenti paz… - EltonRichStarr : RT @51m0_: Il covid ha fatto iniziare la cavalcata al Milan ed è giusto che gliela faccia concludere in bellezza, pazienza ci riproveremo l… - Ettore31791256 : RT @Juventina962: @Ettore31791256 In Italia non si ha la pazienza. Il Napoli vuole la testa di Gattuso Il Milan voleva quella di Pioli Quel… -

L'addio di Cesare Prandelli: tachicardia, ansie e aspettative ... che richiede cura e pazienza, qualità assai distanti dal calcio contemporaneo. Lì si trovava quando fu contattato dalla Fiorentina, nella sua tenuta. Dopo la sconfitta subita contro il Milan , a ...

L'addio di Cesare Prandelli: tachicardia, ansie e aspettative L'allenatore con una lettera pubblicata dopo la decisione di dimettersi ha deciso di spiegare le ragioni dell'addio ...

