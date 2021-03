Milan-Donnarumma, aria d’addio! I rossoneri offrono 8 milioni, Raiola tace. E si fanno i primi nomi… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il rinnovo di Donnarumma con il Milan sembra sempre più lontano. E così i rossoneri si guardano intorno: Maignan, Musso e Gollini sul taccuino. Ogni sforzo del Milan per continuare il rapporto con Gianluigi Donnarumma appare destinato a cadere nel vuoto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: “Gigio in uscita”. L’offerta del Milan Secondo i beninformati il club di via Aldo Rossi sarebbe arrivato a mettere sul piatto 8 milioni netti a stagione, aumentando sensibilmente gli attuali emolumenti pari a 6 milioni. Uno sforzo notevole, anche in considerazione dell’anno di pandemia, con evidenti ripercussioni sugli introiti delle società sportive. Come noto, il legame tra il Milan e il portierone di Castellammare di Stabia ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il rinnovo dicon ilsembra sempre più lontano. E così isi guardano intorno: Maignan, Musso e Gollini sul taccuino. Ogni sforzo delper continuare il rapporto con Gianluigiappare destinato a cadere nel vuoto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: “Gigio in uscita”. L’offerta delSecondo i beninformati il club di via Aldo Rossi sarebbe arrivato a mettere sul piatto 8netti a stagione, aumentando sensibilmente gli attuali emolumenti pari a 6. Uno sforzo notevole, anche in considerazione dell’anno di pandemia, con evidenti ripercussioni sugli introiti delle società sportive. Come noto, il legame tra ile il portierone di Castellammare di Stabia ...

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - SkySport : Donnarumma-Milan, le news sul rinnovo: Maignan e Areola le alternative - Gazzetta_it : Il #Milan va oltre Gigio: offerti 8 milioni, ma Raiola tace. Nel mirino Gollini, Musso e Maignan - ParmaLiveTweet : L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan e Donnarumma: 'Gigio in uscita' - e_milan27 : Non so quanti altri rinnovi importanti tengano banco in #SerieA. Loro la menano solo su #Donnarumma. Come ogni anno… -