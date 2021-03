Advertising

PietroMazzara : News formazione #Milan: Gioca #Castillejo falso nueve. #Kalulu al posto di #Dalot. #Ibrahimovic parte dalla panc… - sportli26181512 : #Milan, Dalot: 'Ibrahimovic papà di tutti, ma chi mi ha impressionato è...': Il terzino rossonero crede nello scude… - infoitsport : Milan, Dalot a 360 gradi: “Ora concentrato sul Milan, poi vediamo” - infoitsport : Milan, chi copre il buco a destra? 'Sfida' Dalot-Kalulu in attesa di Calabria - YBah96 : RT @NandoPiscopo1: @TeofiloSteven @ale_taia @marcullo02 Porta pure sfiga ?? Chissá che fine hanno fatto i famosi 'il milan é gasato, sta giá… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Dalot

Diogo, terzino deldal grande potenziale, sta trovando sempre più spazio nella squadra di Pioli . Chiuso a sinistra da un certo Theo Hernandez e a destra dal rilanciato Calabria (ora ...Con uno dei migliori al mondo ci gioca, ed è Zlatan Ibrahimovic di cui tesse come tutti le lodi ma Diegopensa che ci sia un altro compagno alche può diventare un fenomeno. Parlando a O Jogo , il terzino delrivela Per il connazionale Leao invece parole di incoraggiamento Infine sul ...Milan, Dalot a 360 gradi: "Tra 4 anni sarà un Milan d'altri tempi. Leao lavori sulla testa" Il terzino del Manchester United Diogo Dalot, da quando è ...L'Inter mette nel mirino un giocatore del Milan per la prossima stagione, i nerazzurri pensano a Dalot per la fascia destra ...