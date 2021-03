Milan | Dalot fiducioso | “Riporteremo il club ai suoi livelli”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Se in questa stagione facciamo qualcosa di importante, soprattutto la qualificazione alla Champions, credo sia un bel passo, il primo per riportare ilsulle vette che merita“. Queste le parole di Diogo, terzino delin prestito dal Manchester United, in una intervista al quotidiano portoghese ‘O Jogo’. Poi ancora: “C’è qualcosa da costruire, diverso dagli ultimi anni. Sebbene molte persone non conoscano questi giocatori, tra 4 o 5 anni smetteremo di essere giovani e sconosciuti e se in quel periodo ilavrà costruito qualcosa d’importante si potrà iniziare a paragonarci alle squadre che ilaveva in altri tempi”, conclude il portoghese. SportFace.