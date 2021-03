Migliorano le condizioni del neonato ustionato: “Ora respira da solo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMigliorano le condizioni del neonato ricoverato per ustioni al Santobono. Borrelli: “Ora respira da solo e ha cominciato ad assumere del latte. Non sono ancora da escludersi complicanze improvvise. Continueremo monitorare la situazione.” “Siamo in costante e continuo contatto diretto con il direttore generale dell’ospedale Santobono-Pausilipon che ci ha riferito che le condizioni del neonato ricoverato per le ustioni sono in lieve miglioramento. Il piccolo ha subito diversi interventi, sia per la rimozione dei tessuti morti che per l’innesto di derma artificiale. Sono state ridotte le quantità di sedativi, il piccolo ora è in grado di fare qualche piccolo movimento, apre gli occhi e respira in maniera quasi del tutto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoledelricoverato per ustioni al Santobono. Borrelli: “Oradae ha cominciato ad assumere del latte. Non sono ancora da escludersi complicanze improvvise. Continueremo monitorare la situazione.” “Siamo in costante e continuo contatto diretto con il direttore generale dell’ospedale Santobono-Pausilipon che ci ha riferito che ledelricoverato per le ustioni sono in lieve miglioramento. Il piccolo ha subito diversi interventi, sia per la rimozione dei tessuti morti che per l’innesto di derma artificiale. Sono state ridotte le quantità di sedativi, il piccolo ora è in grado di fare qualche piccolo movimento, apre gli occhi ein maniera quasi del tutto ...

Neonato ustionato a Portici, migliorano le condizioni di Vincenzino: "Respira da solo" "Siamo in costante e continuo contatto diretto con il direttore generale dell'ospedale Santobono-Pausilipon che ci ha riferito che le condizioni del neonato ricoverato per le ustioni sono in ...

Neonato ustionato a Portici, migliorano le condizioni di Vincenzino: "Respira da..." "Siamo in costante e continuo contatto diretto con il direttore generale dell'ospedale Santobono-Pausilipon che ci ha riferito che le condizioni del neonato ricoverato ...

"Siamo in costante e continuo contatto diretto con il direttore generale dell'ospedale Santobono-Pausilipon che ci ha riferito che le condizioni del neonato ricoverato per le ustioni sono in ..."