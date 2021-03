Michelle Obama intervistata da Rula Jebreal sul nuovo numero di Vanity Fair

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) «Non ho mai pensato alle prossime elezioni, ma continuo a lavorare per le prossime generazioni. Gli investimenti che i singoli Paesi stanziano per l’istruzione delle ragazze sono, a mio parere, il metro di valutazione del livello di sviluppo e della qualità della vita. Le donne sono la linfa vitale di ogni comunità e di ogni famiglia. Se non investiamo nella loro istruzione, garantendo loro che abbiano le conoscenze giuste per portare al mondo figli sani e assicurare che, anche loro, ricevano un’istruzione, perderemo l’opportunità di far crescere circa metà della popolazione di un Paese. Non possiamo permettercelo, abbiamo già troppi problemi in questo mondo». Comincia così l’intervista esclusiva della giornalistaperItalia. L’ex First Lady ...