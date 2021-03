Michael Jordan perde 500 milioni di dollari! Patrimonio ridotto del 24%. Ma nella classifica dei Paperoni… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Michael Jordan ha perso 500 milioni di dollari (circa 420 milioni di euro) negli ultimi 12 mesi! Il 2020 è stato un anno davvero terribile per il più forte cestista di tutti i tempi, che ha dovuto fare i conti con una serie di investimenti sbagliati al di fuori dello sport. Le perdite sono state davvero ingenti per il ribattezzato Air, ora 58enne proprietario dei Charlotte Hornets (franchigia NBA). A riferirlo è stata la rivista Forbes, secondo cui il fuoriclasse statunitense avrebbe perso addirittura il 24% del suo Patrimonio! Dai 2,1 miliardi di dollari registrati nell’aprile 2020 sarebbe passato agli attuali 1,6 miliardi (circa 1,32 miliardi di euro). Ovviamente ha inciso anche la pandemia. Le tasche di Michael Jordan si sono notevolmente alleggerite, ma resta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha perso 500di dollari (circa 420di euro) negli ultimi 12 mesi! Il 2020 è stato un anno davvero terribile per il più forte cestista di tutti i tempi, che ha dovuto fare i conti con una serie di investimenti sbagliati al di fuori dello sport. Le perdite sono state davvero ingenti per il ribattezzato Air, ora 58enne proprietario dei Charlotte Hornets (franchigia NBA). A riferirlo è stata la rivista Forbes, secondo cui il fuoriclasse statunitense avrebbe perso addirittura il 24% del suo! Dai 2,1 miliardi di dollari registrati nell’aprile 2020 sarebbe passato agli attuali 1,6 miliardi (circa 1,32 miliardi di euro). Ovviamente ha inciso anche la pandemia. Le tasche disi sono notevolmente alleggerite, ma resta ...

