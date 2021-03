Michael Jordan avrebbe perso 500 milioni di dollari a causa del Covid (Di mercoledì 24 marzo 2021) A riportare la notizia Forbes La crisi economica ha colpito tutti, anche i più abbienti come l’ex stella NBA, Michael Jordan. L’ex giocatore del Bulls, protagonista della serie Netflix “The Last Dance”, campione di record ha subito le conseguenze del Covid – 19. L’impatto della pandemia si è sentito anche per il proprietario dei Charlotte Hornets. Secondo la rivista “Forbes”, l’ex numero 23 avrebbe addirittura perso 500 milioni di $ (circa 420 milioni di euro). Nonostante questo Jordan rimane comunque nella lista dei 1500 uomini più ricchi al mondo: del resto è stato uno dei più grandi dell’NBA e il primo a cui Nike ha dedicato un’intera collezione (appunto Jordan, una linea di abbigliamento e sneakers). Secondo il magazine negli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) A riportare la notizia Forbes La crisi economica ha colpito tutti, anche i più abbienti come l’ex stella NBA,. L’ex giocatore del Bulls, protagonista della serie Netflix “The Last Dance”, campione di record ha subito le conseguenze del– 19. L’impatto della pandemia si è sentito anche per il proprietario dei Charlotte Hornets. Secondo la rivista “Forbes”, l’ex numero 23addirittura500di $ (circa 420di euro). Nonostante questorimane comunque nella lista dei 1500 uomini più ricchi al mondo: del resto è stato uno dei più grandi dell’NBA e il primo a cui Nike ha dedicato un’intera collezione (appunto, una linea di abbigliamento e sneakers). Secondo il magazine negli ...

