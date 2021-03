Mia e il leone bianco racconta una storia vera? La verità sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Mia e iluna? Tanti telespettatori di Rai 1 stasera – 24 marzo 2021 – se lo stanno chiedendo. La risposta ve la diamo subito: no, ma quasi. Ilsi basa su un soggetto scritto principalmente da Pure de Maistre, moglie del regista che ha scritto questadopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Le riprese, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers e delThor. Il rapporto tra bambina eè quindi reale al 100 per cento. L’esperto di leoni Kevin Richardson ha monitorato le riprese per intero, supervisionando ogni interazione fra i leoni e gli attori. “are una relazione tra un ...