METEO Italia. Rimonta anticiclone, ma nuove minacce verso il weekend (Di mercoledì 24 marzo 2021) METEO SINO AL 30 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Sta terminando la fase rigida sull’Italia, complice la progressiva espansione di un campo anticiclonico dall’Europa Occidentale verso il Mediterraneo e l’Italia. Nella seconda parte della settimana l’anticiclone metterà radici sull’Italia, con tempo che tornerà più stabile anche al Sud. Inizierà così una fase soleggiata e mite. La struttura anticiclonica si distenderà sul Mediterraneo e avrà il merito di smorzare sempre più l’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa. Ci saranno refoli residui d’aria fredda al Sud, ultimo settore a beneficiare dalla Rimonta anticiclonica. Nel contempo, infiltrazioni umide da occidente porteranno qualche piccolo disturbo a ridosso del fine settimana. Lo scenario atteso per l’ultima ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021)SINO AL 30 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Sta terminando la fase rigida sull’, complice la progressiva espansione di un campo anticiclonico dall’Europa Occidentaleil Mediterraneo e l’. Nella seconda parte della settimana l’metterà radici sull’, con tempo che tornerà più stabile anche al Sud. Inizierà così una fase soleggiata e mite. La struttura anticiclonica si distenderà sul Mediterraneo e avrà il merito di smorzare sempre più l’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa. Ci saranno refoli residui d’aria fredda al Sud, ultimo settore a beneficiare dallaanticiclonica. Nel contempo, infiltrazioni umide da occidente porteranno qualche piccolo disturbo a ridosso del fine settimana. Lo scenario atteso per l’ultima ...

