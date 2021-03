Meteo Italia al 7 aprile, CALDO e MALTEMPO (Di mercoledì 24 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le condizioni Meteo stanno registrando l’atteso miglioramento, un miglioramento indotto da uno spostamento dell’Alta Pressione verso il Mediterraneo centro occidentale e un miglioramento destinato ad accompagnarci alle festività pasquali. La struttura anticiclonica, tra l’altro, porterà con sé aria via via più mite i cui effetti – ovviamente a livello termico – non si faranno attendere. Temperature destinate ad aumentare notevolmente, soprattutto nel corso della prossima settimana, temperature che come ben saprete si attesteranno ampiamente al di sopra delle medie climatologiche. Attenzione però, perché anche l’espansione dell’Alta Pressione verso levante rappresenterà una risposta ai profondi cambiamenti circolatori che stanno investendo il vecchio continente e che vedono l’Oceano Atlantico ripresentarsi in ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le condizionistanno registrando l’atteso miglioramento, un miglioramento indotto da uno spostamento dell’Alta Pressione verso il Mediterraneo centro occidentale e un miglioramento destinato ad accompagnarci alle festività pasquali. La struttura anticiclonica, tra l’altro, porterà con sé aria via via più mite i cui effetti – ovviamente a livello termico – non si faranno attendere. Temperature destinate ad aumentare notevolmente, soprattutto nel corso della prossima settimana, temperature che come ben saprete si attesteranno ampiamente al di sopra delle medie climatologiche. Attenzione però, perché anche l’espansione dell’Alta Pressione verso levante rappresenterà una risposta ai profondi cambiamenti circolatori che stanno investendo il vecchio continente e che vedono l’Oceano Atlantico ripresentarsi in ...

