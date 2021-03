Mercato Juventus, asse caldo Torino-Madrid: Paratici punta il fenomeno del Real (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mercato Juventus – La Juventus è reduce da una stagione fin qui deludente. Indietro in campionato e fuori dalla Champions League agli ottavi. I bianconeri sembrano essere in crisi. Sulla bocca di tutti c’è come al solito Cristiano Ronaldo, che con le giuste condizioni potrebbe anche lasciare Torino con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Il ritorno al Real Madrid si fa però sempre più complesso. Mercato Juventus, Benzema nel mirino asse caldo Torino-Madrid. Nessun ritorno in Spagna per Ronaldo. Florentino vuole prendere Haaland. Secondo Sportmediaset è pronto a investire 140 milioni di euro, per finanziare il colpo. La Juve, in ogni caso, sta guardando all’attacco ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 marzo 2021)– Laè reduce da una stagione fin qui deludente. Indietro in campionato e fuori dalla Champions League agli ottavi. I bianconeri sembrano essere in crisi. Sulla bocca di tutti c’è come al solito Cristiano Ronaldo, che con le giuste condizioni potrebbe anche lasciarecon un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Il ritorno alsi fa però sempre più complesso., Benzema nel mirino. Nessun ritorno in Spagna per Ronaldo. Florentino vuole prendere Haaland. Secondo Sportmediaset è pronto a investire 140 milioni di euro, per finanziare il colpo. La Juve, in ogni caso, sta guardando all’attacco ...

