"Me lo permette la Costituzione". Porta a letto gli studenti, finisce in tragedia: quanti anni di galera rischia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una storia pazzesca che, ovviamente, arriva dagli Stati Uniti. La protagonista, suo malgrado, è la professoressa Carrie Witt, che ora rischia fino a 20 anni di galera. La ragione? Ha fatto sesso con alcuni suoi alunni e si è dichiarata colpevole del reato. Ma, ovviamente, non è tutto. Per la precisione la Witt, ex professoressa di storia, psicologia e scienze sociali al Liceo di Decatur in Alabama, come riPorta Dagospia che rilancia la vicenda è stata accusata nel marzo 2016 di avere avuto rapporti sessuali con due studenti rispettivamente di 17 e 18 anni. Dunque, nel 2017, un giudice aveva respinto le accuse dopo che gli avvocati della prof avevano sostenuto che una legge del 2010 che rendeva reato per un dipendente scolastico avere rapporti con studenti con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una storia pazzesca che, ovviamente, arriva dagli Stati Uniti. La protagonista, suo malgrado, è la professoressa Carrie Witt, che orafino a 20di. La ragione? Ha fatto sesso con alcuni suoi alunni e si è dichiarata colpevole del reato. Ma, ovviamente, non è tutto. Per la precisione la Witt, ex professoressa di storia, psicologia e scienze sociali al Liceo di Decatur in Alabama, come riDagospia che rilancia la vicenda è stata accusata nel marzo 2016 di avere avuto rapporti sessuali con duerispettivamente di 17 e 18. Dunque, nel 2017, un giudice aveva respinto le accuse dopo che gli avvocati della prof avevano sostenuto che una legge del 2010 che rendeva reato per un dipendente scolastico avere rapporti concon ...

giannileft : @fattoquotidiano Draghetto,la Costituzione ti permette di scavalcare le regioni in questo caso. Fallo,assumi il con… - giannileft : @Giorgio28018594 @donatodozzy @catlatorre Macron è solo un buffone,la Costituzione francese non gli permette di far… - Gio_Daline99 : @Fiorellissimo @LuigiBosso96 @davidallegranti @Renzoseccia Si può fare, basterebbe la volontà, se vogliamo uscirne.… - tiber_h : RT @gabrillasarti2: Nessun obbligo vaccinale, la Costituzione non lo permette, la Costituzione sospende il giudice ?? Ancora occhi chiusi al… - dayflyer : RT @gabrillasarti2: Nessun obbligo vaccinale, la Costituzione non lo permette, la Costituzione sospende il giudice ?? Ancora occhi chiusi al… -