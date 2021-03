Maurizio Costanzo diretto su Fabrizio Corona: “Paga le conseguenze” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Maurizio Costanzo, che è sempre molto attivo sui fatti di cronaca che accadono e, soprattutto quando questi riguardano gente dello spettacolo, ha commentato anche l’arresto di Fabrizio Corona che, giunto inaspettato, ha gettato l’ex re dei paparazzi nello sconforto più totale portando addirittura a compiere gesti durissimi di autolesionismo. Maurizio Costanzo commenta l’arresto di Fabrizio Corona Maurizio Costanzo, con la lucidità che lo contraddistingue e con la schiettezza che gli è propria, ha commentato le ultime vicende di cronaca che hanno riguardato Fabrizio Corona e il suo arresto. Fabrizio Corona ha reagito malissimo all’arrivo dei ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 24 marzo 2021), che è sempre molto attivo sui fatti di cronaca che accadono e, soprattutto quando questi riguardano gente dello spettacolo, ha commentato anche l’arresto diche, giunto inaspettato, ha gettato l’ex re dei paparazzi nello sconforto più totale portando addirittura a compiere gesti durissimi di autolesionismo.commenta l’arresto di, con la lucidità che lo contraddistingue e con la schiettezza che gli è propria, ha commentato le ultime vicende di cronaca che hanno riguardatoe il suo arresto.ha reagito malissimo all’arrivo dei ...

