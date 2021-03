Matteo Salvini tuona contro AstraZeneca: "Non rispetta i contratti? Blocchiamo in Italia le 29milioni di dosi" (Di giovedì 25 marzo 2021) Francesca Galici Le 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca per Matteo Salvini non devono lasciare l'Italia finché non ci sarà chiarezza e rispetto dei contratti Prevedibile l'eco mediatica del ritrovamento di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca negli stabilimenti di Anagni. Le dosi di vaccino scarseggiano in Italia, così come in Europa, a causa di un ritardo nelle forniture da parte delle case farmaceutiche, che nelle scorse settimane hanno tagliato le dosi inizialmente previste. Quest'oggi, su ordine della Commissione europea, un controllo ha fatto emergere quasi 30 milioni di vaccino AstraZeneca all'interno degli stabilimenti Catalent della ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Francesca Galici Le 29 milioni didi vaccinopernon devono lasciare l'finché non ci sarà chiarezza e rispetto deiPrevedibile l'eco mediatica del ritrovamento di 29 milioni didi vaccinonegli stabilimenti di Anagni. Ledi vaccino scarseggiano in, così come in Europa, a causa di un ritardo nelle forniture da parte delle case farmaceutiche, che nelle scorse settimane hanno tagliato leinizialmente previste. Quest'oggi, su ordine della Commissione europea, unllo ha fatto emergere quasi 30 milioni di vaccinoall'interno degli stabilimenti Catalent della ...

Advertising

fattoquotidiano : SOLO UNA BOLLA D'ARIA Cacciare (quasi) tutti, per non cambiare (quasi) nulla. È la soluzione trovata da Matteo Salv… - LegaSalvini : CASO AZZOLINA, ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI LOZZO E VO'. #SALVINI: 'GIUSTIZIA È FATTA' - Rinaldi_euro : Ong indagate per il traffico di migranti. Salvini smaschera Carola Rackete – Il Tempo - rrico_e : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI: BLOCCHIAMO LE DOSI #ASTRAZENECA DI #ANAGNI NO ALL'#OBBLIGOVACCINALE E A #APRILE RIPARTIRE. '#AstraZeneca n… - Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI: BLOCCHIAMO LE DOSI #ASTRAZENECA DI #ANAGNI NO ALL'#OBBLIGOVACCINALE E A #APRILE RIPARTIRE. '#AstraZeneca n… -