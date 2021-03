Matteo Rovere e i film che guarderebbe all'infinito: ecco quali sono (Di giovedì 25 marzo 2021) Matteo Rovere, ospite della quarta giornata dell'Ultrapop Festival 2021, ha svelato quali sono i due film che potrebbe riguardare all'infinito senza mai annoiarsi. Ciascuno ha un film del cuore, quello che si potrebbe guardare all'infinito, senza mai sentire la sensazione del "già visto": Matteo Rovere ne ha addirittura due, due capolavori del cinema classico come Viale del tramonto e L'infernale Quinlan. Ospite della penultima giornata dell'Ultrapop Festival 2021, Matteo Rovere, classe 1982, ha raccontato alla nostra Valentina Ariete di essere cresciuto con i classici degli anni '90, come Jurassick Park e Pulp Fiction, oltre a tutte quelle pellicole rappresentative degli anni '80 come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021), ospite della quarta giornata dell'Ultrapop Festival 2021, ha svelatoi dueche potrebbe riguardare all'senza mai annoiarsi. Ciascuno ha undel cuore, quello che si potrebbe guardare all', senza mai sentire la sensazione del "già visto":ne ha addirittura due, due capolavori del cinema classico come Viale del tramonto e L'infernale Quinlan. Ospite della penultima giornata dell'Ultrapop Festival 2021,, classe 1982, ha raccontato alla nostra Valentina Ariete di essere cresciuto con i classici degli anni '90, come Jurassick Park e Pulp Fiction, oltre a tutte quelle pellicole rappresentative degli anni '80 come ...

