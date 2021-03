Massimo Garavaglia rilancia il turismo | In estate si apre per non richiudere più

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Galici Il ministro delsuona la carica per l'imminente stagione turistica: l'Italia è pronta a riaprire e ad accogliere anche turisti stranieri. Fondamentale il passaporto vaccinale Con l'avanzare della primavera è lecito già pensare alla bella stagione, soprattutto nell'ottica della ripartenza del. Gli italiani hanno voglia di normalità, le imprese hanno necessità di riaprire e la campagna vaccinale contro il coronavirus a quel punto dovrebbe aver già completato il ciclo degli over 80 e dei soggetti più fragili, che rappresentano le fasce più sensibili. In fondo al tunnel, quindi, si inizia a vedere una luce e di questo ha parlato il ministro del, intervenendo al Tg2 post. Il ministro si è mostrato ...