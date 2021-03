Mascio | il gruppo pronto a far ripartire i lavori per le grandi opere fermando l' inquinamento

(Di mercoledì 24 marzo 2021) I cantieri per le, in particolar modo legate alla realizzazione di nuove infrastrutture per garantire migliori collegamenti stradali e autostradali, ferroviari e navali, sembrano davvero ...

Advertising

FraPensiero : Progetto formativo con il Gruppo Mascio - roeroelectric : Progetto formativo con il Gruppo Mascio #JobNetwork - UeT1982 : Il @GruppoMascio sceglie @ScaniaGroup per ampliare la flotta - trasportareoggi : Gruppo Mascio sceglie Scania - ferpress : Gruppo Mascio amplia la propria flotta scegliendo la concessionaria #Scania per la fornitura di 16 veicoli - Ferpre… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascio gruppo

Trasportale

È il caso del, società con sede a Mornico al Serio, in provincia di Bergamo, vera e propria "capitale" del mondo delle costruzioni, che con i suoi brand Moviter, Traspoter e Beton ...È il caso del, società con sede a Mornico al Serio, in provincia di Bergamo, vera e propria "capitale" del mondo delle costruzioni, che con i suoi brand Moviter, Traspoter e Beton ...L’azienda, leader nel trasporto di inerti in ambito civile, industriale e per appalti pubblici, ha deciso di ampliare la propria flotta acquistando 16 veicoli Scania di ultima generazione.Il Gruppo Mascio sceglie per la prima volta Scania per ampliare la sua flotta e lo fa acquistando 16 veicoli industriali fra trattori R500 e mezzi d’opera G450 8x4 ...