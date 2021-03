Martina Pedaletti e Francesco Muzzi | Matrimonio a prima vista | si sono lasciati?

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Le voci dinon si fermano mai condi cui si parlerà ovviamente fino alla fine del programma.Torna stasera su Real Time il programma che racconta la vita di coppia e ci fornisce ulteriori spunti di riflessione. In attesa dell’appuntamento delle 21.20 possiamo dunque sbizzarrirci nel trovare informazioni in rete per cercare di carpire qualcosa. Ricordiamo infatti che la trasmissione è registrata e i protagonisti hanno l’obbligo del silenzio anche se molto spesso in passato più di qualcuno si è fatto scappare qualcosa. Andiamo a ...