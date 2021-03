Marta Novello, accoltellata 23 volte mentre faceva jogging e in pieno giorno da un adolescente: il mistero del movente (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stava facendo jogging in pieno giorno in un viale alberato di Mogliano, in provincia di Treviso, quando è stata raggiunta alle spalle da 23 coltellate . Così Marta Novello, studentessa di 26 anni, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stava facendoinin un viale alberato di Mogliano, in provincia di Treviso, quando è stata raggiunta alle spalle da 23 coltellate . Così, studentessa di 26 anni, ...

Martina95190659 : RT @IlPrimatoN: Per colpa del 'bravo ragazzo' Marta Novello sta lottando tra la vita e la morte - SvenThecantos : RT @IlPrimatoN: Per colpa del 'bravo ragazzo' Marta Novello sta lottando tra la vita e la morte - bizcommunityit : Marta Novello accoltellata 20 volte per un cellulare: l’ipotesi degli inquirenti - RinoRizzardi : RT @IlPrimatoN: Per colpa del 'bravo ragazzo' Marta Novello sta lottando tra la vita e la morte - st_75 : RT @IlPrimatoN: Per colpa del 'bravo ragazzo' Marta Novello sta lottando tra la vita e la morte -