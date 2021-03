“Marocco frazione, non Paese africano”: l’inutile polemica antirazzista sull’accoltellamento di Treviso (Di mercoledì 24 marzo 2021) Treviso, 24 mar – Ha sollevato scalpore e tanta, tanta confusione l’orribile vicenda di Marta Novello, la ragazza di Marocco di Mogliano Veneto massacrata a coltellate e ridotta in fin di vita da un compaesano di 16 anni. L’adolescente, di cui rimangono per ora sconosciute le motivazioni alla base del gesto, è stato indicato dalle principali testate italiane come «di origini nordafricane» o «italiano di seconda generazione». Gli antirazzisti di Twitter indispettiti dalla semplice verità Ma su Twitter sta in queste ore montando una polemica riguardo a un presunto – e non verificato – fraintendimento proprio riguardo l’etnia del 16enne, ora in carcere per tentato omicidio. L’accusa parte da un gruppetto di nerd antirazzisti che contestano il modo in cui alcuni giornali (compresa questa testata) hanno titolato, evidenziando le origini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar – Ha sollevato scalpore e tanta, tanta confusione l’orribile vicenda di Marta Novello, la ragazza didi Mogliano Veneto massacrata a coltellate e ridotta in fin di vita da un compaesano di 16 anni. L’adolescente, di cui rimangono per ora sconosciute le motivazioni alla base del gesto, è stato indicato dalle principali testate italiane come «di origini nordafricane» o «italiano di seconda generazione». Gli antirazzisti di Twitter indispettiti dalla semplice verità Ma su Twitter sta in queste ore montando unariguardo a un presunto – e non verificato – fraintendimento proprio riguardo l’etnia del 16enne, ora in carcere per tentato omicidio. L’accusa parte da un gruppetto di nerd antirazzisti che contestano il modo in cui alcuni giornali (compresa questa testata) hanno titolato, evidenziando le origini ...

