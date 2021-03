Mario Draghi, scuole riaperte dopo Pasqua e Green Pass vaccinale: tutti i piani del Governo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le scuole primarie potrebbero riaprire dopo Pasqua. Lo spiraglio di luce e la conseguente boccata d’ossigeno per i ragazzi e per le famiglie arriva da Mario Draghi, che ha parlato in Senato in occasione della riunione al Consiglio Europeo che si terrà il 25 e 26 marzo. Il Presidente ha anche parlato dell’idea del Green Pass vaccinale, che incentiverebbe una libera circolazione dei cittadini Ue ma al contempo mette alla prova la tutela della privacy della cittadinanza, e la necessità che la stessa non venga discriminata. Mario Draghi: accelerazione ai vaccini per permettere il ritorno a scuola Nell’esaminare l’andamento e gli sviluppi delle politiche a tema Covid, il Presidente del Consiglio ha usato toni ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Leprimarie potrebbero riaprire. Lo spiraglio di luce e la conseguente boccata d’ossigeno per i ragazzi e per le famiglie arriva da, che ha parlato in Senato in occasione della riunione al Consiglio Europeo che si terrà il 25 e 26 marzo. Il Presidente ha anche parlato dell’idea del, che incentiverebbe una libera circolazione dei cittadini Ue ma al contempo mette alla prova la tutela della privacy della cittadinanza, e la necessità che la stessa non venga discriminata.: accelerazione ai vaccini per permettere il ritorno a scuola Nell’esaminare l’andamento e gli sviluppi delle politiche a tema Covid, il Presidente del Consiglio ha usato toni ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una articolata conversazione telefonica con il Presidente de… - fattoquotidiano : La sua Bce s'è schierata coi falchi su Atene, sull'austerità nell'Europa del Sud e la stretta sui salvataggi bancar… - fattoquotidiano : TABACCI 'NELLO SPAZIO' Mario Draghi ha deciso: la delega alle politiche aerospaziali dell’Italia va a Bruno Tabacci - FcaPitti : RT @Libero_official: Retroscena #Draghi, premier 'irritato' con Enrico #Letta per gli attacchi a #Salvini. Secondo la #Lega, il 'mandante'… - Gardella90 : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dal #Senato della Repubblica le Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consig… -