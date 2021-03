Mario Draghi in Senato: “Al lavoro per riaprire le scuole dopo Pasqua” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson&Johnson. L’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile: dobbiamo portare il ritmo a mezzo milione al giorno“. Lo ha detto il premier Mario Draghi, parlando dell’emergenza Covid in Senato, oggi 24 marzo. Il presidente del Consiglio ha reso un’informativa in vista del Consiglio europeo a cui parteciperà il 25 e 26 marzo. Il nodo scuola “È bene cominciare a pianificare le riaperture: speriamo di riaprire le scuole fino alle primarie dopo Pasqua“, ha aggiunto il premier. “Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma se la situazione epidemiologica lo permetterà cominceremo a riaprire la scuola in primis, almeno le primarie e l’infanzia, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson&Johnson. L’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile: dobbiamo portare il ritmo a mezzo milione al giorno“. Lo ha detto il premier, parlando dell’emergenza Covid in, oggi 24 marzo. Il presidente del Consiglio ha reso un’informativa in vista del Consiglio europeo a cui parteciperà il 25 e 26 marzo. Il nodo scuola “È bene cominciare a pianificare le riaperture: speriamo dilefino alle primarie“, ha aggiunto il premier. “Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma se la situazione epidemiologica lo permetterà cominceremo ala scuola in primis, almeno le primarie e l’infanzia, ...

