Marcella Basteri, che fine ha fatto? Nuove testimonianze, ha un altro nome (Di mercoledì 24 marzo 2021) Chi l'ha visto stasera si occuperà anche del caso di Marcella Basteri, la mamma del cantante Luis Miguel che ha fatto perdere ogni traccia di sé. Stasera andrà in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che si occupa di gialli e thriller italiani e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

