Mara Carfagna apre gli Stati generali del Sud. Già arrivate al Ministero oltre 400 idee e proposte per il rilancio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una larghissima partecipazione delle cittadine e dei cittadini del Sud oltre che delle più importanti istituzioni nazionali e meridionali è il bilancio della prima giornata di "Sud-Progetti per ripartire" indetta dal ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna e aperta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Al sito del Ministero sono già arrivate oltre 400 idee e proposte popolari per rilanciare il nostro Meridione, e sarà possibile inviarle fino al 31 marzo. "Sud – Progetti per ripartire" prosegue domani con i risultati del lavoro di otto sessioni tematiche, e con gli interventi di esperti e studiosi. Concluderanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, Mara Carfagna e il ...

