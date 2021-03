Manchester United | abbonamento per il decimo anno con lo stesso prezzo

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 24 marzo 2021) In un momento di grande crisi per tutti i club di calcio un bel gesto arriva dall'Inghilterra dove ilha annunciato tramite un comunicato che manterrà ildegli abbonamenti congelato per la stagione 2021/22. Si tratta della decima stagione consecutiva senza incrementi che arriva in un momento di grande difficoltà per loche ha chiuso l'esercizio 2019/20 con ricavi per 561 milioni di euro, 120 milioni in meno rispetto alla stagione precedente. L'auspicio della società inglese è di far tornare l'Old Trafford pieno come un tempo con tutti i tifosi a gremire gli spalti. «I prezzi degli abbonamenti sono stati congelati per la stagione 2021/22, come parte del nostro impegno costante per unequo che è stato una parte fondamentale della nostra politica di ticketing per ...