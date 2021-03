Manchester City, pronto l’assalto al baby Kayky della Fluminense (Di mercoledì 24 marzo 2021) Proviene dal Brasile, gioca nell’Academy del Fluminense, ha 17 anni ed è destinato a diventare il nuovo crack del calcio brasiliano. Si chiama Kayky, mancino naturale, atleticità fulminea e tanto gusto, e ha addosso gli occhi del club che ora sta dominando la Premier League: il Manchester City. Sebbene sia ancora un talento acerbo, non avendo giocato in prima squadra, Kayky ha giò mostrato di avere le qualità giuste per sfondare nel mondo del calcio. E la sua provenienza è una garanzia assoluta: negli anni il Fluminense ha sfornato numerosi talenti che hanno poi fatto breccia in Europa. Qualche nome? Marcelo del Real Madrid, Fabinho del Liverpool e Rafael e Fabio, ex terzini del Manchester United. Il prezzo del giovane si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Proviene dal Brasile, gioca nell’Academy del, ha 17 anni ed è destinato a diventare il nuovo crack del calcio brasiliano. Si chiama, mancino naturale, atleticità fulminea e tanto gusto, e ha addosso gli occhi del club che ora sta dominando la Premier League: il. Sebbene sia ancora un talento acerbo, non avendo giocato in prima squadra,ha giò mostrato di avere le qualità giuste per sfondare nel mondo del calcio. E la sua provenienza è una garanzia assoluta: negli anni ilha sfornato numerosi talenti che hanno poi fatto breccia in Europa. Qualche nome? Marcelo del Real Madrid, Fabinho del Liverpool e Rafael e Fabio, ex terzini delUnited. Il prezzo del giovane si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Con ...

