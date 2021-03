“Manca come l’aria”. Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021, chi è la fidanzata (famosa) (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mi Manca la mia fidanzata come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo”. Con queste parole Gilles Rocca ha risposto a Ilary Blasi che gli chiedeva in diretta, all’Isola dei Famosi 2021, se sentisse già la nostalgia della sua compagna. “Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico – ha poi aggiunto Gilles lasciando tutti di stucco -, non credevo che mi potesse Mancare così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. È un’attrice e una donna formidabile che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mila mia. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo”. Con queste paroleha risposto a Ilary Blasi che gli chiedeva in diretta,dei, se sentisse già la nostalgia della sua compagna. “Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico – ha poi aggiuntolasciando tutti di stucco -, non credevo che mi potessere così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. È un’attrice e una donna formidabile che ...

Advertising

francescacheeks : Manca sempre meno al nostro instore virtuale! ?? Ci vediamo l’1 e il 2 aprile ???? Scopri come partecipare sul sito … - peppeprovenzano : Oggi avrebbe compiuto 97 anni. Era nato il #21marzo, a primavera. L’anno scorso non fu possibile festeggiare. “Apri… - FBiasin : Manca un rigore alla #Juve, #Abisso drammatico. Come sempre del resto. #JuveBenevento - AlessiaContiii : @alwaysuLT Ti posso capire perfettamente, anche io mi son persa metà dell’ultimo. E ti giuro che mi manca un botto… - CarriaggioM : RT @AmbaraAbba: @senborgonzoni Manca 'Forza Etna' ... come direbbe il vero leghista d.o.c. Ma probabilmente ora, visto la carica istituzion… -