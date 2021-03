Mamma in stato confusionale interrompe la Dad della figlia, la maestra chiama i carabinieri (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha interrotto la didattica a distanza della figlia e la maestra ha deciso di chiamare i carabinieri . Protagonista della vicenda, avvenuta ieri a Salerno , la Mamma di una alunna, in evidente stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha interrotto la didattica a distanzae laha deciso dire i. Protagonistavicenda, avvenuta ieri a Salerno , ladi una alunna, in evidente...

Advertising

rubio_chef : In Palestina oggi è la festa della mamma: un abbraccio a tutte quelle mamme che nonostante siano state private di p… - Azione_it : 'Non è più il paese di Gaetano Badalamenti ma non è ancora quello di Peppino #Impastato' Il Sindaco @GPalazzol - r… - NicolaPorro : Questa mamma mi racconta perché è stato multato suo figlio. Leggete un po’ cosa è successo ?? #CaroPorro #COVID19… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: La mamma medico dona una parte del fegato alla figlia di 3 anni e le salva la vita L’intervento è stato effettuato all’… - MGaiaschi : @michele_apicell @disinformatico In che senso? È nato in Italia da una madre italiana ed è stato cresciuto senza il… -