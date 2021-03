Mafia | il governo apre all’abolizione dell’ergastolo ostativo Maria Falcone | “Errore imperdonabile”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha suscitato forti proteste la decisione deldi cambiare linea sull’ergastolo, ovvero di aprire alla possibilità che possano accedere alla libertà condizionale anche i condannati al carcere a vita per reati dio terrorismo che si rifiutano di collaborare con la giustizia. Il tema è all’attenzione della Corte costituzionale, che deve esprimersi sulla costituzionalità, appunto, della norma. Il cambio di linea delsull’ergastoloLa sentenza era attesa per oggi, ma la Consulta ha fatto sapere che non arriverà neanche per la prossima settimana, quando invece proseguirà al discussione. A sparigliare è stato l’inatteso cambio di linea dell’Avvocatura dello Stato, che nel giudizio rappresenta il. L’avvocato dello Stato, Ettore Figliolia, dal ...