MaddAddam | la trilogia di Margaret Atwood diventa una serie TV per Hulu

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 marzo 2021)di romanzi scritti, autrice della fortuna opera distopica The Handmaid's Tale, diventerà unaTV per, ladi romanzi distopici firmata da, autrice de Il racconto dell'ancella (The Handmaid's Tale), sarà adattata sotto forma diTV per la piattaforma streaming. In attesa che venga rilasciata la quarta stagione di The Handmaid's Tale,continua a rafforzare la sua partnership con l'acclamata autrice. Proprio questa settimana è stato infatti annunciato che lo streamer svilupperà una nuovabasata su un'altra ...