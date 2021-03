"Ma perché non si è mai dimesso?". Bersani, salivazione azzerata: la domandina di Sallusti lo manda ko in diretta | Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) A DiMartedì su La7 un Pierluigi Bersani in grosso imbarazzo per la domanda di Alessandro Sallusti. "Negli ultimi 7 o 8 anni - gli ricorda il direttore del Giornale -, ogni anno c'è stato un condono. L'onorevole Bersani è stato al governo in tutti questi anni e lui li ha sempre votati, o comunque non si è opposto né si è dimesso da questi governi di centrosinistra. Seconda cosa: quando si fa un condono, non aderiscono solo gli elettori di centrodestra, ma pure quelli di Bersani, ai quali viene scontata la multa, la bolletta non pagata. Non crede sia molto ipocrita far passare il concetto che il condono sia uno strumento di destra fatto per gli elettori di destra quando ne avete fatti 7 in 7 anni e, lo dice il buonsenso, ne hanno usufruito anche gli elettori di centrosinistra?". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) A DiMartedì su La7 un Pierluigiin grosso imbarazzo per la dodi Alessandro. "Negli ultimi 7 o 8 anni - gli ricorda il direttore del Giornale -, ogni anno c'è stato un condono. L'onorevoleè stato al governo in tutti questi anni e lui li ha sempre votati, o comunque non si è opposto né si èda questi governi di centrosinistra. Seconda cosa: quando si fa un condono, non aderiscono solo gli elettori di centrodestra, ma pure quelli di, ai quali viene scontata la multa, la bolletta non pagata. Non crede sia molto ipocrita far passare il concetto che il condono sia uno strumento di destra fatto per gli elettori di destra quando ne avete fatti 7 in 7 anni e, lo dice il buonsenso, ne hanno usufruito anche gli elettori di centrosinistra?". ...

Ultime Notizie dalla rete : perché non Chiusi all'oratorio per fare una vita normale. "In una bolla, qui il virus non ci tocca" È proprio lui, guardando a quello che succede in America, ad avere l'intuizione e lanciare l'idea: perché non replicare all'ombra delle Prealpi l'esperimento che ha coinvolto i grandi assi del basket ...

Prandelli, le dimissioni dalla Fiorentina e la lettera: ecco le vere ragioni dell'addio Ma anche perché si è sentito troppe volte solo a gestire una squadra che squadra non lo è quasi mai stata. Si aspettava anche un aiuto più concreto dalla società e forse da qualche giocatore ...

Ma anche perché si è sentito troppe volte solo a gestire una squadra che squadra non lo è quasi mai stata. Si aspettava anche un aiuto più concreto dalla società e forse da qualche giocatore ...