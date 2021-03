M5S, Trizzino lascia il Movimento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo strappo alla Camera nelle file del M5S. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il deputato Giorgio Trizzino ha comunicato al presidente della Camera le sue dimissioni dal gruppo parlamentare 5 Stelle e il contestuale passaggio al Gruppo Misto. “E’ stata la scelta più difficile della mia vita”, dice Trizzino all’Adnkronos. “Era già da tempo che riflettevo su questa decisione, che prendo nell’interesse reciproco: mio e del Movimento”. (di Antonio Atte) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo strappo alla Camera nelle file del M5S. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il deputato Giorgioha comunicato al presidente della Camera le sue dimissioni dal gruppo parlamentare 5 Stelle e il contestuale passaggio al Gruppo Misto. “E’ stata la scelta più difficile della mia vita”, diceall’Adnkronos. “Era già da tempo che riflettevo su questa decisione, che prendo nell’interesse reciproco: mio e del”. (di Antonio Atte) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

