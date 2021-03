Lutto per Christian De Sica, è morta la sorella Emilia: il messaggio di addio sui social (Di mercoledì 24 marzo 2021) Grave Lutto per Christian De Sica. La sorella Emilia si è spenta all’età di 83 anni. È stato proprio l’attore a dare il triste annuncio attraverso i suoi social. Il figlio del regista Vittorio De Sica ha infatti pubblicato una foto che ritrae l’amata sorella insieme a suo padre, accompagnata dall’ultimo saluto che l’attore ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 marzo 2021) GraveperDe. Lasi è spenta all’età di 83 anni. È stato proprio l’attore a dare il triste annuncio attraverso i suoi. Il figlio del regista Vittorio Deha infatti pubblicato una foto che ritrae l’amatainsieme a suo padre, accompagnata dall’ultimo saluto che l’attore ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

BfcOfficialPage : Il Bologna Fc 1909 partecipa al lutto della famiglia e dei colleghi per la scomparsa del dottor Stefano Stilli, dir… - RaiSport : Giovedì a Parma, prima di Italia-Irlanda del Nord, sarà l'occasione per il ricordo degli #Azzurri scomparsi negli u… - teatrolafenice : È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell’immenso Maestro. R.I.P. - lookatbico : ok quindi abbiamo avuto nello stesso giorno: -nascita di vittoria lucia ferragni -identificazione dell’aggressore d… - hearmer04r_ : buongiorno a me che oggi comincio la s4 di aot, probabilmente non mi sentirete per i prossimi 2/3 giorni perché sar… -