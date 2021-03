Ludovica Martino | i suoi consigli ai giovani attori | I provini sono l' occasione per farsi conoscere

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La star di Skam Italia,, ha partecipato al panel A Star Is Born dispensandoper iinterpreti.è la madrina dell'UltraPop Festival 2021 e la protagonista del panel di ieri pomeriggio a lei dedicato. A Star Is Born, proprio come la giovane interprete di Eva Brighi in Skam Italia, acclamata serie adolescenziale remake dell'omonimo remake norvegese. Il panel è stato moderato da Gabriella Giliberti e Paolo Di Lorenzo e l'attrice ha risposto alle domande live degli utenti in chat, dando moltiutili e concentrandosi soprattutto suiper aggiudicarsi un ruolo:"Non esiste nessuno che ti dice come si fa un provino. Si tratta della cosa inizialmente più importante perché senza un provino non ...